- Po 19 latach od skierowania aktu oskarżenia i po trzech różnych wyrokach w pierwszej instancji, uległ zmianie sąd - z uwagi na wyczerpanie się możliwości kadrowych Sądu Okręgowego w Bydgoszczy - mówi Andrzej Jeżyński, z Prokuratury Regionalnej w Lublinie. - To orzeczenie sądu zostało zaskarżone, bo przysługuje na nie zażalenie. Ono następnie zostało przesłane do Sądu Okręgowego w Toruniu i czekamy na wyznaczenie terminu przez Sąd Apelacyjny w Gdańsku.

Sąd Okręgowy w Toruniu, gdzie postępowanie trafiło ostatecznie, wyznaczał już terminy rozpraw do końca tego roku. Po czym zmienił decyzję, skierował sprawę na posiedzenie i orzekł o zwrocie sprawy do prokuratury z uwagi na zaistniałe, zdaniem sądu, niedoróbki postępowania przygotowawczego, których przeprowadzenie przez sąd utrudniałoby rozpoznanie sprawy w rozsądnym terminie.

Jedno zabójstwo, trzy wyroki, cztery procesy

To jedna z najdłużej prowadzonych spraw o zabójstwo w Polsce w ostatnich dekadach. Proces w sprawie śmierci Piotra Karpowicza dyrektora oddziału PZU w Bydgoszczy, który został zastrzelony w styczniu 1999 roku na parkingu bydgoskiego PZU przy ulicy Wojska Polskiego, rozpoczął się w 2004 roku. Akt oskarżenia do sądu skierowała Prokuratura Apelacyjna w Lublinie. Na ławie oskarżonych Sądu Okręgowego w Bydgoszczy zasiadł Tomasz G., niegdyś właściciel autoryzowanej stacji obsługi Mercedesa w Brzozie pod Bydgoszczą. Razem z nim oskarżeni zostali: skazany za kierowanie grupą przestępczą Henryk M. uchodzący za lokalnego mafioso o pseudonimie „Lewatywa” oraz trzej jego ludzie: Adam S. „Smoła”, Tomasz Z. i Krzysztof B.

W oskarżeniu pomogli świadkowie anonimowi, a później zeznania obciążające grupę „Lewatywy” i Tomasza G. złożył też „Szramka".

Karpowicz miał w opinii prokuratury udaremnić gigantyczne oszustwo, do którego spółkę mieli wcześniej zawiązać Tomasz G. i „Lewatywa”. Chodziło o sprowadzenie z USA wartej miliony maszyny do zgniatania karoserii. Maszyna miała zostać skradziona podczas transportu, na trasie Gdańsk-Sławęcinek. Według zeznań koronnego Dariusza S. „Szramki” wynajęci przez „reżyserów” tego przekrętu Litwini mieli próbować wymusić na dyrektorze Karpowiczu wypłatę odszkodowania. „Szramka” wycofał te zeznania w 2013 roku, w drugim roku trwania drugiego już procesu o śmierć dyrektora. Twierdził, że prokuratura wymuszała na nim składanie nieprawdziwych informacji do protokołu.