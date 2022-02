Będzie proces grupy przestępczej. Prokuratura w Bydgoszczy: Wyłudzali leasingi

Prokuratura Okręgowa w Bydgoszczy skierowała w grudniu 2021r. do Sądu Okręgowego w Bydgoszczy akt oskarżenia przeciwko 10 osobom (dwóm kobietom i 8 mężczyznom), którym prokurator zarzucił popełnienie w latach 2018-2020 łącznie kilkudziesięciu przestępstw związanych z wyłudzaniem leasingów samochodowych oraz odszkodowań komunikacyjnych. Miało to związek z działaniem zorganizowanej grupy przestępczej założonej w tym celu i kierowanej przez, znanego już bydgoskim organom ścigania, 46-letniego Marcina W.

- W toku śledztwa prowadzonego pod nadzorem prokuratury przez Wydział do walki z Przestępczością Gospodarczą Komendy Wojewódzkiej Policji w Bydgoszczy ujawniono, że to właśnie Marcin W. był osobą faktycznie podejmującą decyzje co do zamierzeń grupy, dysponował środkami finansowymi i decydował o ich przeznaczaniu - informuje prok. Agnieszka Adamska-Okońska, rzeczniczka prasowa Prokuratury Okręgowej w Bydgoszczy.