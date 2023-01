"Będzie w końcu poranny pociąg z Kutna do Włocławka i Torunia?" Wiemy, kiedy pojedzie

To 20 km od Kujaw i Pomorza!

"Urząd Marszałkowski w Toruniu przekazał informację pod koniec roku 2022, że nie będzie od marca możliwości wydłużenia porannego pociągu REGIO 55775 relacji Kaliska Kujawskie - Bydgoszcz Główna tak, by ruszał ze stacji Kutno przez Kaliska do Bydgoszczy. Powodem ma być tabor, którym obsługiwany jest obecnie ten kurs po godzinie 6.00 z Kalisk. Nowoczesny tabor typu 22WEg producenta Pesa Bydgoszcz odebrało województwo w grudniu 2022. Niestety, jak twierdzi urząd marszałkowski, przeznaczony jest on do ruchu tylko w wojewódziwe kujawsko - pomorskim, a stacja Kutno leży już 20 km poza nim. Jednak chodzi tutaj o wydłużenie o 20 minut pociągu REGIO 55775, od połowy marca 2023 roku. Czy nie można zamienić tabor na inną relację i ustawić tak obiegi pociągów, aby podróżni mieli w końcu połączenie poranne z Kutna, między 6.00 a 7.00, do Włocławka i Torunia? Są uczniowie, którzy nie mają pociągu, bo obecnie pierwszy pociąg z Kutna odjeżdża ok. godz. 11.00 (spółki Polregio S.A.). Tymczasem na listopadowej sesji sejmiku padła zapowiedź, że uda się to od marca, jeśli stacja Kutno zostanie dokończona i zmodernizowana".