Bezpieczeństwo na przejazdach kolejowych może się polepszyć - także w regionie

Konsultacje mają być przeprowadzone przed uruchomieniem projektu pn. „Poprawa bezpieczeństwa na skrzyżowaniach kolejowo-drogowych, w tym ich przebudowa na skrzyżowania dwupoziomowe”. Planowane jest nawiązanie współpracy z jednostkami samorządu terytorialnego w całej Polsce oraz zarządcami odpowiedzialnymi za drogi, które krzyżują się z liniami kolejowymi.

- Nadrzędnym celem projektu planowanego do rozpoczęcia w 2024 roku jest poprawa bezpieczeństwa poprzez likwidację przejazdów kolejowo-drogowych i budowę w zamian skrzyżowań bezkolizyjnych na terenie całej Polski. Wybór zadań do realizacji planowany jest do przeprowadzenia w formie konkursowej, na podstawie analizy wielokryterialnej – informuje nas Karol Jakubowski, rzecznik prasowy PKP Polskie Linie Kolejowe SA.