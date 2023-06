Bezpieczeństwo narodowe i wiec w Bogatyni - tak było na konferencji Prawa i Sprawiedliwości we Włocławku

Podczas poniedziałkowej konferencji Prawa i Sprawiedliwości we Włocławku padło dużo słów na temat bezpieczeństwa.

Joanna Borowiak w trakcie wystąpienia na bulwarach nad Wisłą nawiązała do sobotniej konwencji Prawa i Sprawiedliwości w Bogatyni.

- Zjednoczona Prawica idzie razem na wybory - mówi Joanna Borowiak, poseł na Sejm RP. - Z naszymi koalicjantami pracujemy w rządzie, pracujemy w Sejmie dla naszych obywateli rozwiązując najważniejsze sprawy Polaków, realizując program Prawa i Sprawiedliwości, program Zjednoczonej Prawicy. Jako jedyna formacja jesteśmy gwarantem bezpieczeństwa Polski, bezpieczeństwa energetycznego, bezpieczeństwa w zakresie obronności, rozwoju gospodarczego, ale także jesteśmy gwarantem realizacji programów, które od roku 2015 nasz rząd realizuje. Walczymy z miłości do Polski o trzecią kadencję, bo tylko Zjednoczona Prawica jest gwarantem rozwoju Polski w następnej kadencji. Nasze priorytety przedstawił w sobotę podczas wiecu Zjednoczonej Prawicy w Bogatyni lider Zjednoczonej Prawicy Jarosław Kaczyński, prezes Prawa i Sprawiedliwości. Te priorytety to: ochrona pracy i brak zgody na przymusową relokację uchodźców, bo jak ostatnio stwierdził kanclerz Olaf Scholz "by odciążyć Niemcy". Chcemy, by Polska pozostała krajem suwerennym, by Polska pozostała krajem bezpiecznym.