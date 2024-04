Bieg charytatywny wokół jeziora w Borównie już po raz IV. W ten sposób przyjaciele chcą pomóc Angelice Saganowskiej z Dobrcza Maja Stankiewicz

Angelika Saganowska każdego dnia walczy o powrót do zdrowia. Charytatywny bieg wokół jeziora w Borównie pozwoli na dalszą rehabilitację. 25 maja kolejna edycja imprezy Adam Lewandowski Zobacz galerię (9 zdjęć)

- To już prawie 7 lat jak walczymy o Angelikę – piszą bliscy 26-latki. By wrócić do sprawności dziewczyna wymaga ciągłej rehabilitacji. Pomóc ma bieg po zdrowie w Borównie. Zapisy trwają.