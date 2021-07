BIG JUMP – w niedzielę o godzinie 15.00 w całej Polsce wchodzimy do wody!

Klub Gaja, Koalicja Ratujmy Rzeki, WWF Polska i kolektyw Siostry Rzeki zapraszają każdego komu zależy na rzekach, jeziorach, mokradłach i Bałtyku do włączenia się w akcję BIG JUMP. Jak co roku, punktualnie o 15.00, Klub Gaja i partnerzy wejdą do Wisły w Warszawie na wysokości Płyty Desantu!

Spotkania nad wodą w tym samym czasie odbywają się w całej Europie, bo tak mieszkańcy Starego Kontynentu manifestują swoje poparcie dla ochrony rzek i innych akwenów potrzebnych ludziom i przyrodzie.