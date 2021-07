Zielone i aktywne wakacje w kujawsko-pomorskich parkach krajobrazowych

- Parki krajobrazowe to bogactwo naszego regionu, warte poznania zwłaszcza latem, w czasie wakacji. Tworzą je wspaniała przyroda z rzadkimi gatunkami roślin i zwierząt, liczne rzeki, jeziora i atrakcje turystyczne oraz cenne pamiątki historii. Każdy, kto choć raz odwiedzi te urokliwe miejsca, chętnie do nich wraca – zachęca marszałek województwa Piotr Całbecki.

W regionie mamy aż dziesięć parków krajobrazowych. To obszary atrakcyjne turystycznie i przyrodniczo. Na ich terenach znajduje się również wiele interesujących materialnych świadectw dziedzictwa kulturowego: dworki, chaty, młyny, pałace, a każdy z tych obiektów wart odwiedzenia. Urząd Marszałkowski w Toruniu zapraszamy do poznawania uroków tych miejsc zwłaszcza w czasie wakacji i do skorzystania ze specjalnej wakacyjnej oferty, przygotowanej przez parki krajobrazowe.

Górznieńsko-Lidzbarski Park Krajobrazowy

Ten park zaprasza na warsztaty przyrodnicze do Ośrodka Edukacji Ekologicznej w Rudzie. W zajęciach mogą uczestniczyć grupy zorganizowane. W ofercie warsztaty ,,Poszukiwacze skarbów przyrody”; ,,Las i jego mieszkańcy” lub zajęcia dla młodzieży poświęcone odkrywaniu walorów przyrodniczo-kulturowych parku.