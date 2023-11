Bilion złotych na dwutlenek - komentuje Adam Willma

Co powiecie o kwocie 1,5 biliona złotych? Wiem, trudno sobie wyobrazić, więc pomogę. Bilion złotych w banknotach 100-złotowych waży 17,5 miliona kilogramów. Nadal trudno? Więc może w tonach: 17 500 ton. Albo inaczej – gdybyśmy chcieli zapakować taka gotówkę, potrzebowalibyśmy 576 największych kontenerów morskich. Albo jeszcze inaczej – taką forsę przelewa Rzeczpospolita Polska na wszystkie swoje wydatki przez ponad ponad 3 lata.

Według ekspertów 1,5 biliona złotych będzie potrzebne na zrealizowanie podpisanej przez Polskę dyrektywy EPBD, dotyczącej ocieplenia budynków tylko w naszym kraju.

Gdy opublikowane zostały wyliczenia ekspertów, natychmiast pojawiły się głosy, że to fake news, ponieważ wydatki zostaną w "znacznej części" pokryte z funduszy unijnych. Pozostaje pytanie - skąd miałyby się wziąć te gigantyczne środki unijne? Wystarczy powiedzieć, że cały sławny Krajowy Plan Odbudowy (nawiasem mówiąc nie bardzo wiadomo, co mamy odbudowywać, bo gospodarka dawno już przekroczyła wyniki sprzed COVID) to 35,9 mld euro. W tym 23,8 mld zł (107 mld zł) to bezzwrotna dotacja, a 12 mld euro stanowi pożyczka.