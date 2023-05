Bitwa Regionów. Mamy pierwszych laureatów na Kujawach i Pomorzu [zdjęcia]

Krupnik, pierogi i...

Pierwszy raz swych sił próbują m.in. mieszkanki Starego Jarużyna (gmina Szubin). - Nasza Propozycja to pierogi pałuckie. Z czym się je robi? Z tartymi ziemniakami i cebulką – zdradza przepis Stanisława Rygielska, przewodnicząca koła. - Najpierw przysmażamy na oleju cebulkę z czosnkiem, potem dorzucamy tarte ziemniaki i to wszystko doprawiamy pieprzem i solą. KGW Stary Jarużyn skupia same panie, jest ich 29. To koło z tradycjami, działa od 1959 roku.

Wszystkie konkursowe potrawy oceniło jury pod przewodnictwem Szymona Brukwickiego, znanego nakielskiego kucharza i restauratora. Przed ogłoszeniem wyników przyznał on, że wybór zwycięzcy nie był łatwą sprawą.