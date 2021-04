BKS Visła Bydgoszcz przegrywa drugi raz z BBTS Bielsko-Biała i odpada z walki o Plus Ligę

Po przegranej w pierwszym meczu bydgoszczanie musieli wygrać w Bielsku-Białej, by wrócić na decydujący mecz do Łuczniczki, bo gra się do dwóch zwycięstw.

BBTS BIELSKO-BIAŁA - BKS VISŁA BYDGOSZCZ 3:2 Sety: 27:25, 21:25, 26:28, 25:16, 15:6. BBTS: Cedzyński, Macionczyk, Makowski, Siek, Krikun, Piotrowski, Jaglarski (libero), Marek (libero) oraz Vicentin, Gryc BKS VISŁA: Łaba, Kowalski, Karpiński, Galabov, Gałązka, Masny, Bonisławski (libero) oraz Kosiba, Kaźmierczak, Strzeżek. Stan rywalizacji do dwóch wygranych: 2-0. BBTS awansował do finału, a BKS Visła zagra z Gwardią Wrocław o 3. miejsce.

Początkowo w pierwszym secie obu drużynom przytrafiły się fragmenty kiedy potracili po kilka punktów z rzędu. Bydgoszczanie przegrywali już 17:21, ale doprowadzili do gry na przewagi. Niestety, nie obronili trzeciego setbola i przegrali inaugurującą partię.

Tie break wyglądał podobnie, bo zaczęło się od 1:4, a potem było aż 4:11. Gra się kompletnie posypała praktycznie w każdym elemencie. Potrzebny był cud, ale on się nie wydarzył i druga porażka stała się faktem i tym samym zamknęła drogę do Plus Ligi w bieżącym sezonie.

W drugim półfinale Gwardia Wrocław przegrała z LUK Politechnika Lublin 2:3 (22:25,25:21, 26:24, 10:25, 11:15). Lublinianie wygrali rywalizację 2-0 i są w finale. Tak więc LUK Politechnika i BBTS zagrają o awans do Plus Ligi, a BKS Visła z Gwardią o trzecią lokatę. Rywalizacja toczy się do dwóch zwycięstw. Pierwszy mecz w przyszły czwartek w Bydgoszczy.