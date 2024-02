BKS Visła Proline Bydgoszcz - Avia Świdnik. Szlagier pełen emocji. Kibice się nie nudzili - zdjęcia

Druga partia była podobna, z tą różnicą, że to miejscowi cały czas prowadzili. Po błędach rywali w przyjęciu zagrywki najpierw zrobiło się 10:8 , a potem po asie Antoniego Kwasigrocha** 14:10 . Gospodarze potrafili utrzymać wysoką jakość gry, a jedynym minusem były popsute serwisy. Goście często nie mogli pogodzić się z werdyktami sędziów i gorąco protestowali. Arbiter pierwszy w końcu nie wytrzymał i ukarał ich czerwoną kartką przy wyniku 22:18**.

Pierwszy był bardzo zacięty. Prowadzenie przechodziło z rąk do rąk. W decydującym momencie udanymi atakami popisali się Łukasz Szarek i Tomasz Polczyk . Bydgoszczanie objęli prowadzenie 24:21 i tej zaliczki nie zmarnowali.

Miejscowi bardzo dobrze zaczęli trzecią odsłonę. Zatrzymali blokiem ataki świdniczan i prowadzili 4:0. Jednak potem popełnili błędy w ataku i z przewagi nic nie zostało. Szybko się poprawili szczególnie w obronie i zaczęli wyprowadzać kontrataki dzięki czemu znowu wygrywali 9:5. Bydgoszczanie w dalszej części gry nie potrafili wykorzystać swoich szans w ataku i to się zemściło, bo rywale doprowadzili do remisu 17:17. Doszło do zaciętej walki w końcówce, a niej gospodarze zachowali więcej spokoju i wygrali.

To było siódme zwycięstwo BKS Visła Proline, które zaowocowało awansem na trzecie miejsce w tabeli.

Polecamy także