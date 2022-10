BKS Visła Proline Bydgoszcz pokonała na wyjeździe Avię Świdnik

Pierwszy mecz wyjazdowy zakończył się czterosetową, dość wyrównaną walką i trzema punktami dla bydgoskiej drużyny.

BKS Visła zaczęła od przegranej partii. Niemal przez całego seta gra toczyła się punkt za punkt, ale w końcówce więcej zimnej krwi zachowali gospodarze i skutecznym blokiem zapewnili sobie przewagę.

To najwyraźniej jeszcze bardziej zmobilizowało podopiecznych Michała Masnego, którzy w drugiej partii niemal od początku grali z kilkupunktową, dość bezpieczną przewagą. Ich gra jednak była nierówna - w kolejnej odsłonie popełniali dość dużo błędów, co skutecznie wykorzystywała Avia. Bydgoszczanie musieli nadrabiać straty; doprowadzili do wyrównania (18:18), a potem emocjonującej końcówki, zakończonej sukcesem.

Wyrównany był również czwarty set, ale bydgoszczanie przypilnowali wyniku, odnosząc kolejne zwycięstwo w tym sezonie. MVP został wybrany Maciej Krysiak.

AVIA ŚWIDNIK - BKS VISŁA PROLINE BYDGOSZCZ 1:3

Sety: 25:23, 19:25, 22:25, 22:25