BKS Visła Proline Bydgoszcz - to jest projekt na lata, przed którym są perspektywy

Rywalizacja sportowa na zapleczu elity weszła w fazę play off. Z kolei włodarze Stowarzyszenia Bydgoska Siatkówka, Łuczniczki SA i sponsorów przedstawili swoje plany biznesowe.

- Sportowo walczymy o spełnienie swoich marzeń czyli o powrót do Plus Ligi, ale trzeba sobie zdać sprawę z przepaści finansowej jaka nas dzieli. Aktualnie dysponujemy budżetem około dwóch milionów złotych, aby powalczyć w Plus Lidze potrzeba przynajmniej dwa i pół raza więcej - wyjaśnia Wojciech Jurkiewicz, prezes BKS Visła Proline.