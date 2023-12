BKS Visła Proline Bydgoszcz w Siedlcach. Wpadka, która nie powinna się zdarzyć

PSG KPS Siedlce - BKS Visła Proline Bydgoszcz 3:1

Sety: 19:25, 25:21, 27:25, 25:21

PSG KPS: Wójcik 7, Kowalczyk 21, Czyżowski 10, Kozłowski 13, Szpernalowski 2, Sokołowski 12, Tomczak (libero) oraz Kłęk 0, Kościółek 0, Myśków 0.

BKS: Gutkowski 4, Cieślik 12, Szarek 16, Kwasigroch 11, Narkowicz 2, Słotarski 0, Dzierżyński (libero) oraz Rykała 5, Czetowicz 0, Radziwon 5, Polczyk 8.

Po ostatnich trzech zwycięstwach z rzędu wydawało się, że bydgoscy siatkarze złapali odpowiednią formę. Niestety, w Siedlcach potwierdziło się, że nie prezentują się dobrze na wyjazdach w tym sezonie.

Po pierwszym pewnie wygranym secie, w kolejnych nie prezentowali już takiej dyspozycji. W drugiej partii cały czas gonili wynik. Doprowadzili do remisu 16:16, ale potem przegrali kolejne cztery akcje, co zdecydowało o przegranej. W trzeciej odsłonie przegrywali już 15:20, ale rzucili się do odrabiania strat i doprowadzili do gry na przewagi. Niestety, w niej przegrali dwie decydujące akcje. Czwarty set miał podobny przebieg, ale tym razem nie udało się bydgoszczanom doprowadzić choćby do remisu i musieli przełknąć gorycz porażki z zespołem, który broni się przed spadkiem.

W następnej kolejce bydgoski zespół podejmie Astrę Nowa Sól. Spotkanie zaplanowano na piątek. Początek o godz. 18.30.