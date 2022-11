BKS Visła Proline Bydgoszcz z Chrobrym Głogów. Znów pięć setów

Podopieczni Michała Masnego tym razem wybrali się do Głogowa. Miejscowy Chrobry to był sąsiad z tabeli (przed meczem był dwie pozycje niżej), więc spotkanie zapowiadało się na wyrównane. I właśnie tak było, bo żadnej z drużyn nie udawało się na dłużej utrzymać dominacji na boisku.

Bydgoska drużyna zaczęła od wygranej partii, ale po zaciętej walce niemal do ostatniej piłki. W kolejnej partii role się odwróciły; goście musieli gonić, ale to gospodarze byli górą. W trzecim secie Visła odzyskała skuteczność i pewność pod siatką, ale wystarczyło tego tylko chwilę. Gospodarze doprowadzili do remisu i tie breaka. W ostatniej odsłonie to Chrobry nadawał ton gry. Głogowianie nie dali się już wybić z rytmu i pokonali bydgoską ekipę.

BKS Visła wciąż jest na 6. pozycji w tabeli, ale dystans do najlepszych drużyn w lidze się zwiększa.