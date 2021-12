Mieszkańcy Kujaw i Pomorza: "Nie mamy ani pociągów, ani autobusów. Jak dojechać do pracy, szkoły i lekarza?"

- Jak mam dojechać do pracy? - pyta m.in. pan Jan z Torunia. - Jak można dopuścić do sytuacji, w której miasto Grudziądz zostaje całkowicie wykluczone komunikacyjnie, pozbawiając mieszkańców bezpośredniego połączenia z Toruniem. Kolejny problem to rozkład jazdy pociągów, co prawda z większą liczbą połączeń, ale ułożony bez najmniejszej logiki. Uczniowie spod Grudziądza dojeżdżający do szkół mają do wyboru pociąg, który przyjeżdża do miasta o godzinie 6:43, grubo przed godziną 8:00 lub o 7:59, spóźniając się na lekcje. Wystarczyłoby ustalić rozkład tak, aby pociąg przyjeżdżał do Grudziądza o godzinie 7:30 - 7:40. Przecież większość szkół właśnie od tej godziny zaczyna zajęcia! Oczywiście, nie ma też możliwości powrotu. Czy ktoś, kto układał taki rozkład jazdy pomyślał o naszej młodzieży?