Brakuje wolnych miejsc na neurologii we Włocławku. Szpital wstrzymał przyjęcia [zdjęcia]

W drugim tygodniu stycznia 2023 (9 stycznia) lecznica wstrzymała przyjęcia nowych pacjentów na Oddział Neurologii i do Oddziału udarowego z powodu braku miejsc.

„W związku z całkowitym wykorzystaniem łóżek w Oddziale Neurologii i w Oddziale Udarowym z uwagi na bezpieczeństwo pacjentów i możliwości personelu zmuszeni jesteśmy do wstrzymania przyjęć do w/w oddziałów do odwołania” - poinformowała lecznica w piśmie do Wydziału Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego Kujawsko-Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Bydgoszczy.