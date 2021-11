Brzoza. Wandale uszkodzili Pomnik Powstańców Wielkopolskich. Ucierpiała figura Chrystusa

- Oni oddali swoje życie, żebyśmy my mogli cieszyć się wolnością. Dla nich jest to grób – podkreśla ks. Wojciech Szukalski, proboszcz parafii pw. NMP Królowej Polski w Brzozie.

Dewastacji pomnika dokonano w Brzozie tuż po Święcie Niepodległości. Mieszkańcy są oburzeni, bo monument nie tylko upamiętnia stoczoną tu bitwę, to także mogiła dla 12 powstańców wielkopolskich , którzy polegli podczas walk.

Niemcy zburzyli pomnik w Brzozie

Pomnik nie przetrwał II wojny światowej. W roku 1940 Niemcy zrównali go z ziemią. Pozostały jedynie schody. Ale pamięć o powstańcach wielkopolskich wśród mieszkańców Brzozy przetrwała. W roku 1945, tuż po wyzwoleniu, nad mogiłą powstańców stanął krzyż brzozowy. Przetrwał do połowy lat 60. Wtedy to postawiono tu obelisk z tablicą pamiątkową, na której wyryte zostały nazwiska poległych powstańców.