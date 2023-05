Budowa dworca PKP we Włocławku na finiszu. Ogłoszono przetarg na najem lokali w nowym gmachu [zdjęcia]

Dworzec PKP we Włocławku ma być gotowy na koniec czerwca 2023 roku

Zgonie z pierwotnymi założeniami, dworzec we Włocławku miał być gotowy na koniec 2022 roku. Prace opóźniły się jednak o kilka miesięcy, przez co dworzec ma być gotowy na koniec czerwca 2023 roku. Obecnie prace skupiają się wewnątrz nowego obiektu. Trwa również zagospodarowanie terenu wokół budynku.

Tak będzie wyglądał nowy dworzec PKP we Włocławku

PKP ogłosiło przetarg na wynajem lokali komercyjnych na dworcu we Włocławku

„Aktualnie ogłosiliśmy postępowania przetargowe na najem lokali komercyjnych na nowym dworcu we Włocławku. Przedmiotem postępowania są cztery lokale – 40,86 mkw., 33,58 mkw., 76,25 mkw. i 93,83 mkw. Dwa największe lokale są przystosowane do prowadzenia działalności gastronomicznej” – dodaje Agnieszka Jurewicz.

Ceny wywoławcze najmu poszczególnych lokali komercyjnych, które można wynająć w nowym gmachu dworca we Włocławku, prezentowane są na stronie internetowej PKP S.A. Wszystkie lokalne oddane zostaną w stanie deweloperskim. Najemcy - we własnym zakresie i na własny koszt – zobligowani będą do przystosowania wynajmowanych lokali do prowadzonej działalności.