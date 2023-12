Budżet Grudziądza na 2024 rok uchwalony. Radni PiS: "Porażka". Radni KO i SOG: "Proinwestycyjny"

W długiej dyskusji nad uchwaleniem budżetu Grudziądza na 2024 rok brali udział radni podczas sesji w środę, 20 grudnia. Ostatecznie 13 radnych poparło go, 8 było przeciw. Przed głosowaniem przedstawiciele klubów wygłosili oświadczenia.

W opinii PiS-u, prezydent unika sprawy kolosalnego zadłużenia szpitala. SOG twierdzi, że w ostatnich latach nastąpił w Grudziądzu bum inwestycyjny jakiego jeszcze dotąd nie było w mieście. KO ma nadzieję, że wraz z uruchomieniem Krajowego Planu Odbudowy Grudziądz jeszcze bardziej będzie równał do miast na miarę XXI wieku. Jako pierwszy wygłosił oświadczenie Sławomir Szymański, szef klubu radnych PiS: -To ostatni budżet przyjmowany w tej kadencji i będzie realizowany tylko w niewielkiej części przez obecnych radnych i prezydenta. To okazja do podsumowań. Dochody zaplanowano na poziomie ponad 819 mln zł a wydatki rzędu ponad 839 mln zł. Obecny rok kończy się znaczącym deficytem, na którego finansowanie ma pochodzić z emisji obligacji za zgodą Rady Miejskiej. W 2024 roku planowany jest kolejny deficyt póki co w wysokości 19 mln zł. Zadłużenie miasta przekroczy 308 mln zł!

PiS: Nie pokrywanie straty szpitala generowanej praktycznie rok rocznie jest złą praktyką

Radny Szymański akcentował mocno sprawę ogromnego zadłużenia szpitala i braku odpowiedniego nadzoru ze strony prezydenta jako organu prowadzącego. - Problem szpitala jest wciąż naszym problemem, nie rozwiązał się. Prezydent zachowuje się jakby go nie było. Kończąca się kadencja w tym zakresie jest porażką. Sytuacja jest gorsza niż na początku kadencji, do tego panuje bałagan organizacyjny wewnątrz lecznicy. To skutki braku odpowiedniego nadzoru właścicielskiego - uważają radni PiS. - Ponad 440 mln zł długu, zobowiązania wymagalne na poziomie 148 mln zł plus 293 mln zł długoterminowe. Nie pokrywanie od wielu lat straty generowanej praktycznie rok rocznie jest bardzo złą praktyką. Szpital to decydujący problem dla Grudziądza, udawanie że go nie ma nie skończy się dobrze.

Radni PiS-u w oświadczeniu zwracali także uwagę na problemy finansowe spółek miejskich. Wymieniali m.in. Grudziądzki Holding Komunalny, który przyniósł ponad 620 tys. zł straty, a w budżecie na kolejny rok zapisano kolejne dokapitalizowanie go w kwocie 1 mln zł. Mówili też o Geotermii Grudziądz, która według radnych PiS jest "parodią samą siebie" i że czas tutaj zatrzymał się w 2006 roku. Wspomniano także o spółkach sportowych GKM i Olimpia, które podobnie jak Geotermia i GHK trzeba dokapitalizować. Radny Szymański kończąc oświadczenie podkreślał: - Budżet powiela błędy i dodaje nowe: rosnące zadłużenie miasta ponad 300 mln zł, ignorowanie zapaści finansowej a teraz również organizacyjnej szpitala, rosnący deficyt budżetowy to polityka samobójcza i zgubna. Przeciwstawimy się takiej polityce.

SOG: "Przedstawiony projekt budżetu jest oparty na solidnych fundamentach"

W imieniu radnych Sojusz Obywatelski Grudziądz oświadczenie wygłosił radny Grzegorz Miedzianowski: - Przedstawiony projekt budżetu to przede wszystkim propozycja oparta na solidnych fundamentach. Podstawowym atutem jest proinwestycyjny charakter. Nasze miasto zmienia się na lepsze. Trzeb dużo złej woli by tego nie dostrzegać. "Po owocach ich poznacie". Owocem jest bum inwestycyjny, rozwój na skalę dotąd nieznaną z którego dobrodziejstw już korzystamy. Kierujemy się głosem rozumu i sumienia. Popierając projekt budżetu na 2024 rok stajemy po stronie rozwiązań prawdziwych mądrych sprzyjających mieszkańcom na różnych płaszczyznach życia.

Oświadczenie radnych Koalicji Obywatelskiej wygłosił radny Paweł Napolski: Z jednej strony dokument nam przedstawiony świadczy o tym że prezydent i radni popierający zaplanowane w budżecie inwestycji aspirują do tego by Grudziądz był miastem na miarę XXI wieku a świadczy o tym szereg inwestycji zaplanowane w nim. Z drugiej strony to dokument świadczący o polityce antysamorządowej prowadzonej przez ostatnie lata przez rząd PiS. Widać jak spadały dochody samorządów i jak gigantycznie rosły koszty. Już dziś wiemy że do Polski, a tym samym do Grudziądza przypłyną środki z KPO, a pozycja samorządów przez obecny rząd będzie wzmacniana.

Prezydent: Przed Grudziądzem szanse i perspektywy na rozwój

Prosząc o poparcie radnych, prezydent Maciej Glamowski mówił: - To podstawowy dokument wskazujący strategiczne kierunki rozwoju miasta. Projekt zamyka etap stabilizowania i odbudowywania wiarygodności finansowej miasta. To było priorytetowe zadanie tej kadencji samorządu. Przed Grudziądzem szanse i perspektywy na rozwój. Wokół Grudziądza jest aura miasta zmieniającego się na plus.

Prezydent wymieniał planowane inwestycje na 2024 rok. Wśród nich m.in.

budowa basenu przy SP 18, przygotowujemy dokumentacje

zmodernizowanie ul. Mieszka

modernizacja basenów w Tarpnie

termomodernizacja SP 21

budowa ścieżek pieszo - rowerowych

przebudowa parkingów - Jesteśmy dobrze przygotowani do dokonania skoku cywilizacyjnego miasta. Mamy sprzyjające warunki zewnętrzne - podkreślał prezydent Grudziądza.