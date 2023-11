Beata Gurbin, Polska 2050: - Rada Miejska Grudziądza wymaga odświeżenia, nowego tlenu, nowych ludzi

- My, jak już widać po tym nowym rządzie, wprowadzamy świeżość, którą chcielibyśmy wprowadzić także do rady miasta - mówi Beata Gurbin, liderka Polski 2050.

"Pół sesji rady miasta mija na rzeczach, które nie są konstruktywne dla Grudziądza"

- Nasi radni pierwszej kadencji już wnieśli świeżość, nową politykę do rady miasta. A ta rada miasta wymaga odświeżenia, nowego tlenu, nowego powietrza, nowych ludzi, tak, abyśmy zajmowali się sprawami grudziądzkimi, a nie wojną polsko-polską, którą mamy w zasadzie na każdej sesji. Połowa sesji polega zwykle na tym, że jedno środowisko obrzuca błotem drugie. I pół sesji mija na rzeczach, które nie są konstruktywne dla naszego miasta. A my chcemy się zająć tylko sprawami lokalnymi i naszych mieszkańców - mówi Beata Gurbin.

W radzie miejskiej Grudziądza Polska 2050 ma dwoje radnych (to Aleksandra Drozdecka i Maciej Gburczyk ), którzy do samorządu weszli z listy Sojuszu Obywatelski Grudziądz. Pozostali w tym klubie mimo że "po drodze" przybrali barwy ugrupowania Szymona Hołowni.

Polska 2050 w Grudziądzu przygotowuje się do wyborów samorządowych

Na fali sukcesu w wyborach parlamentarnych, Polska 2050 rozpoczyna już przygotowania do wyborów samorządowych, które odbędą się wiosną przyszłego roku. Zaczyna od poszukiwania kadr.

- Jako Polska 2050 jesteśmy młodą partią, dlatego będziemy rozwijać swoje struktury. Mieszkańców, którzy utożsamiają się z naszym DNA, zapraszamy do współpracy. W Grudziądzu jest bardzo dużo ludzi, którzy chcą działać i bardzo byśmy chcieli, aby chcieli działać w ramach Polski 2050 - mówi Beata Gurbin. - My chcemy - nie ukrywamy tego - mieć w radzie miasta jak najbardziej liczną reprezentację, bo tak jak widzicie w Sejmie, bytność tam "Trzeciej drogi" daje Polakom wielką nadzieję. My na podstawie tego sukcesu, z tymi samymi ideałami, chcemy zrobić w Grudziądzu bardzo dobry wynik i już się do tego przygotowujemy.