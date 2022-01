Budżet Kamienia na 2022 rok podzielił radnych. „Ton nadaje burmistrz, a nie my”

Budżet Kamienia na 2022 rok zakłada 4,1 mln zł deficytu. Planowane dochody kształtują się na poziomie 30,5 mln zł, z kolei wydatki opiewać będą na 34,6 mln zł. Deficyt w wysokości 4,1 mln zł zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z zaciągniętych kredytów. Na inwestycje samorząd zamierza przeznaczyć 6,4 mln zł, czyli 18,5 procenta wszystkich wydatków. Z własnego budżetu przeznaczy 630 tysięcy złotych. To oznacza, że większość zadań, bo 5,7 miliona złotych, pokryją dofinansowania (niecałe1,6 miliona złotych) oraz kredyty i pożyczki (4,1miliona złotych). Na liście inwestycyjnej znalazło się 25 pozycji.

- Będziemy musieli włożyć dużo wysiłku, aby te wszystkie inwestycje zrealizować. To będzie trudne zadanie. Do naboru Polskiego Ładu złożyliśmy wnioski na ulicę Topolową, Matejki, Wyspiańskiego oraz ulicę Kusocińskiego i Długą, jednak te wnioski nie przeszły. Dlatego złożyliśmy je do wojewody – powiedział burmistrz Wojciech Głomski.