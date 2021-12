Burmistrz Lubrańca ma wyższą pensję. Diety radnych jeszcze nie poszły w górę

Burmistrz Lubrańca Stanisław Budzyński zarabiał do niedawna 9757 złotych brutto. Ale po zmianie ustawy, która określiła, że w miastach i gminach do 15 tysięcy mieszkańców minimalne wynagrodzenie wójta czy burmistrza nie może być niższe niż 80 procent maksymalnego wynagrodzenia, Rada Miejska w Lubrańcu ustaliła, że Stanisław Budzyński będzie teraz zarabiać 16 tys. 720 złotych brutto.

Jakie diety będą otrzymać radni zasiadający w Radzie Miejskiej w Lubrańcu? Jak poinformował nas sekretarz Jerzy Pawłowski, nowe diety nie zostały jeszcze uchwalone. Projekt ma być przedmiotem dyskusji na komisji, która została zaplanowana na 14 grudnia. Następnie trafi pod obrady sesji, która jest planowana pod koniec grudnia. Na ostatniej sesji Rady Miejskiej w Lubrańcu radni podjęli natomiast uchwałę o obniżeniu ceny skupu żyta, która stanowi podstawę do obliczenia podatku rolnego. I tak średnia cena skupu żyta na rok podatkowy 2022 została obniżona z kwoty 61,48 złotych do kwoty 55 złotych (w tym roku to było 52 zł).

Wcześniej radni zdecydowali o wysokości stawek podatku od nieruchomości i opłaty za psa. I tak od budynków mieszkalnych lub ich części mieszkańcy zapłacą 81 groszy za metr kwadratowy powierzchni (w tym roku to było 77 gr), budynków lub ich części związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej 19,95 zł za metr powierzchni użytkowej (w tym roku to 19 zł).

Podatek od gruntów związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej wyniesie z kolei 95 groszy za metr kwadratowy powierzchni(w tym roku to 90 groszy), ale od tzw. pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego to będzie 29 groszy od metra kwadratowego powierzchni (w tym roku 28 groszy).

Opłata za posiadanie psa lub psów została bez zmian - 30 złotych rocznie od jednego zwierzęcia. Jednocześnie radni zwolnili z tej opłaty osoby, które wzięły psa ze schroniska. Ponadto zwolnieni z opłaty zostali mieszkańcy w wieku powyżej 65 lat prowadzący samodzielnie gospodarstwo domowe, a posiadający jednego czworonoga.