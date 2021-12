Burmistrz Rypina i prezes MPEC-u zapowiadają: Ceny ciepła w mieście, w sezonie 2021/2022, nie wzrosną

Jak tłumaczy Paweł Sobierajski, prezes Miejskiego Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej w Rypinie, w ostatnich miesiącach obserwujemy gwałtowny wzrost cen gazu oraz węgla.

– W związku z tym znacząco rosną koszty produkcji energii cieplnej. Dodatkowo dyrektywy unijne związane z pakietem klimatycznym, czy zielonym ładem nakładają na przedsiębiorstwa energetyczne potężne obciążenia finansowe – mówi prezes MPEC-u. – Również nasze Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej jako emitent dwutlenku węgla zmuszone było do kupowania, a następnie umarzania uprawnień do emisji dwutlenku węgla. Wiąże się to z dużymi kosztami, które w konsekwencji musieliby ponieść odbiorcy ciepła. Dlatego już w połowie 2018 roku podjąłem działania, aby nasza spółka wyszła z europejskiego systemu handlu uprawnieniami do emisji dwutlenku węgla.