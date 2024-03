Bydgoska restauracja ma dość: "Klienci zamawiają stoliki i nie przychodzą! Będą opłaty rezerwacyjne!"

Dla 8 osób złączyli dwa stoły i... stały puste!

Dalej czytamy: "Bo rezerwacja na 8 osób na godzinę 18.00 sobie nie przyszła i nie raczyła nawet zadzwonić!!! Przykre! Kto do nas zagląda ten wie, że o stolik u nas ciężko bez rezerwacji. Niektórzy biliby się o wolne miejsce. Wielu z Was odbija się od naszych drzwi, co i dla nas jest smutne, bo chcielibyśmy by każdy był zadowolony. Specjalnie na tę rezerwację wyłączyliśmy z obsługi dwa duże stoły. Chętnych na te miejsca nie brakowało, a tu ktoś tak sobie olał nas i naszą pracę. Naprawdę, tak ciężko zadzwonić i dać znać, że plany się zmieniły?"