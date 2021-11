Bydgoski Jarmark Świąteczny z incydentem na powitanie. Wandal zniszczył kulę śnieżną, czyli atrakcję w rozmiarze XXL

Kto chce odwiedzić Bydgoski Jarmark Świąteczny, niech pojawi się na ul. Mostowej, Placu Teatralnym oraz Starym Rynku. To tutaj czekają kramy z produktami regionalnymi, bożonarodzeniową ofertą oraz atrakcje dla odwiedzających. Wśród tych atrakcji miała znaleźć się śnieżna kula w rozmiarze XXL. To jakby dmuchana bańka, do której można byłoby wejść i zrobić sobie w środku pamiątkowe zdjęcie w śnieżnej scenerii. Nie będzie jednak takiej okazji.

Ktoś zniszczył megakulę śnieżną. Będzie zatem - niestety - o jedną atrakcję mniej. Pozostałe atrakcje czekają, czyli m.in. zimowe wesołe miasteczko z ciuchcią i rollercoasterem, pałac luster, karuzela wenecka i młyńskie koło.