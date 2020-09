Bydgoszcz - W Fordonie mężczyzna zaczepiał dzieci? "Proponował zmienionym głosem dzieciom lizaki"

Tajemniczy mężczyzna w Fordonie

Według relacji rodziców, mężczyzna miał krążyć przy Szkole Podstawowej nr 66 i LO nr 15. Widziany był na ulicy Fieldorfa, Bielawskiego i Łabeńdzińskiego.

- Proponował zmienionym głosem dzieciom lizaki. Gdy te uciekały, zaczynał za nimi iść. Dopiero gdy zaczęły go wyzywać, oddalił się. Córka rozmawiała z wieloma dziećmi i okazało się, że zaczepił nie tylko jej grupę - relacjonuje na Facebooku jedna z mam.

- Mój syn był wczoraj w tej grupce dzieci. Przybiegł do domu wystraszony. Po natychmiastowej reakcji męża, nikogo już nie było - dodaje inna z mam.

Mężczyzna miał być ubrany w czarną bluzę z nasuniętym na głowę dużym kapturem, ciemne dresowe spodnie i czarne buty.

Apel policji z Bydgoszczy

Jak informuje nas kom. Przemysław Słomski z bydgoskiej komendy, policja, póki co, nie otrzymała żadnego oficjalnego zgłoszenia w tej sprawie. Dlatego apeluje, by świadkowie zgłosili się na komisariat w Fodonie. Proponuje również, by w przyszłości od razu informować o niepokojących zdarzeniach policję. Wtedy funkcjonariusze będą mogli szybciej zareagować.