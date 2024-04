Była ikoną piękności w latach 80. Tak dziś wygląda Goldie Hawn, czyli "Dama za burtą" [26.04.2024 r.]

Tak zmieniła się Goldie Hawn, czyli "Dama za burtą"

Goldie Hawn zadebiutowała na ekranie pod koniec lat 60. Wcześniej robiła karierę jako tancerka. Pracowała w klubie go go w Nowym Yorku, potem trafiła do broadwayowskich musicali. W 1967 roku zagrała w serialu "Dzień dobry, świecie". Już rok później zagrała w filmie "Jedyna oryginalna orkiestra rodzinna".

Aktorka stała się ikoną komedii lat 80. i 90. Wystąpiła w takich hitach jak "Dama za burtą", "Ptaszek na uwięzi" czy "Dzika lokatorka". W 1982 związała się z aktorem Kurtem Russellem. Para zagrała razem aż w pięciu filmach: "Jedynej oryginalnej orkiestrze rodzinnej", "Damie za burtą" oraz w "Kronice świątecznej" i "Kronice świątecznej 2".

Goldie Hawn to matka słynnej aktorki Kate Hudson.