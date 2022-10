Byli znakomici reprezentanci Polski w piłce ręcznej zostali ambasadorami mistrzostw świata

– To jest ogromny zaszczyt dla mnie i jest to szczególne wyróżnienie, bo jestem w historii pierwszą kobietą, która ma możliwość bycia ambasadorem przy męskim turnieju. Bardzo się z tego cieszę, że kobiety też są dostrzegane w męskim sporcie i postaram się z tej roli wywiązać jak najlepiej – mówiła Iwona Niedźwiedź podczas specjalnie zorganizowanej konferencji prasowej na płycie Spodka w Katowicach.

Niedźwiedź będzie pełniła funkcję ambasadora województwa śląskiego, natomiast Szmal będzie ambasadorem miasta Katowice.

– Dostałem zapytanie, czy zostanę ambasadorem jakiś czas temu i tak naprawdę zastanawiałem się nad tym z racji tego, że wiążą się z tym obowiązki. Ja tych obowiązków obecnie mam dosyć sporo i zastanawiałem się, czy jestem w stanie jeszcze coś wziąć na siebie. Ale z racji tego, że są to Katowice i województwo śląskie to powiedziałem tak. To przede wszystkim blisko miejsca, w którym mieszkałem. Bardzo często odwiedzałem Katowice, więc bardzo chętnie się zgodziłem – powiedział Sławomir Szmal.