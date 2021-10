Byliśmy na setnych urodzinach pani Stanisławy z Chełmna. Piękny jubileusz. Zdjęcia

Dokładnie w sobotę (30.10.2021) Stanisława Szumacher obchodziła setne urodziny. Świętowała w licznym gronie rodzinnym. Życzenia pani Stanisławie złożył m.in. burmistrz Chełmna Artur Mikiewicz. Zaproszenie od rodziny otrzymała także nasza redakcja.

- Mama mieszkała we wsi Różanna w powiecie świeckim, potem w Przechówku w tym samym powiecie - na przeciwko dawnej "Celulozy" - mówi Pani Bożena, jedna z córek solenizantki. - Następnie przeprowadzili się z tatą do Chełmna. Doczekali się szóstki dzieci: synów Mariana - najstarszego i Edmunda oraz córek: Lili, Jasi, najmłodszej Danki i mnie. Tata był jej pierwszą i jedyną miłością. Byli młodzi, gdy się poznali. 60-rocznicę ślubu obchodzili w restauracji Relax w Chełmnie, czyli tu gdzie świętujemy setne urodziny mamy. Żyli spokojnie, pięknie, do końca razem w miłości. Tata zmarł 15 lat temu.