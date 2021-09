Były ministrant, który okradł kościół w Bydgoszczy, usłyszał wyrok. Sąd umorzył postępowanie

W czwartek przed ogłoszeniem wyroku oskarżony ponownie poprosił sąd o łagodny wymiar kary i przypomniał, że od lat leczy się psychiatrycznie. Taki też wyrok zapadł, a na korzyść Michała przemawiał m.in. fakt, że przed zatrzymaniem przez policję zdążył już część przywłaszczonych przedmiotów zwrócić parafii. Nie mógł tylko oddać stuł, które zdążył... spalić. Dlatego sąd, zwalniając go z zapłaty kosztów postępowania, zobligował jednak do naprawienia szkody, czyli zapłaty 140 zł jako wartości spalonych elementów szat liturgicznych.

"Męczennicy” to parafia, w której jeszcze w ubiegłym roku pracował ks. Rafał K. To jemu spowiadali się chłopcy ze swoich młodzieńczych grzechów. Ksiądz Rafał zapraszał ich potem na "badanie" do swojej "poradni seksuologicznej" w domu parafialnym. Nakłaniał ich do rozebrania się, a następnie krawiecką miarą mierzył im penisy przed masturbacją i tuż po niej. W tej sprawie do sądu wpłynął już akt oskarżenia.

Pod koniec sierpnia decyzją Sądu Rejonowego w Bydgoszczy Rafał K. wyszedł z aresztu. W procesie będzie teraz odpowiadał z wolnej stopy.