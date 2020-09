Centrum Aktywności Seniora w Solcu Kujawskim już służy osobom starszym. Na otwarcie przyjechała Irena Santor [zdjęcia]

- Remont kamienicy kosztował 3,5 mln zł, ale my z trzech projektów uzyskaliśmy dofinansowanie w wysokości 2,3 mln zł. Gmina nie tak wiele musiała dołożyć – informowała mieszkańców i gości Teresa Substyk, burmistrz Solca Kujawskiego. Dziękowała za dobrą współpracę wykonawcy - firmie Bydgosta i nadzorowi budowlanemu. - Obiekt, który przez lata straszył przechodniów służył teraz będzie seniorom i osobom wykluczonym społecznie - podkreślała burmistrz Solca. - A co najważniejsze w kamienicy powstały też, oprócz biur M-GOPS i sal spotkań, trzy mieszkania chronione dla osób niepełnosprawnych .

Zanim oficjalnie otwarto Centrum Aktywności Seniora zorganizowano uroczyste spotkanie na placu Jana Pawła II, czyli soleckim Rynku. To tutaj pod numerem 4 mieści się zabytkowa kamienica pieczołowicie odrestaurowana przez solecki samorząd. Po kapitalnym remoncie i adaptacjach budynek prezentuje się naprawdę pięknie. Oddano go w użytkowanie Miejsko-Gminnemu Ośrodkowi Pomocy Społecznej w Solcu.

Irena Santor dumna z Solca

Krzysztof Filasiński, który prowadził uroczystość serdecznie witał gościa specjalnego. Na otwarcie nowego centrum Solec odwiedziła Irena Santor, honorowy obywatel Solca. - Jak w mieście dzieje się coś ważnego, otwierana jest szkoła, tunel im. Burmistrza Antoniego Nawrockiego czy – tak jak dziś – Centrum Aktywności Seniorów – pani Irena zawsze jest z nami – podkreślał.

- To dla mnie ważny dzień. Jestem seniorką jak wielu z państwa i doceniam ten piękny gest władz miasta – mówiła pierwsza dama polskiej piosenki. Zaraz jednak zastrzegła, żeby nie nazywać jej pierwszą damą. - Ja po prostu jestem solecczanką, jestem nasza – mówiła do mieszkańców. Informowała, że przyjechała do Solca Kujawskiego z przyjaciółmi, by pokazać im jaki jest piękny i nowoczesny. - Państwo się znacie na gospodarce. Bo jak budować to taki dworzec i taką szkolę, która jest wizytówką nie tylko w Polsce.

Nową placówkę poświęcił ks. Andrzej Stachowicz, proboszcz parafii pw. św. Stanisława Biskupa i Męczennika w Solcu Kujawskim.