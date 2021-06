Ceny benzyny i oleju napędowego w regionie bardziej niż upał rozgrzewają nam głowy

Średnie ceny benzyn i oleju napędowego w kraju wzrosły ostatnio od 6 do 8 groszy na litrze. Jedynie w przypadku LPG (autogaz) cena spadła średnio o 1 grosz, ale wynika to z faktu, że na części stacji gaz taniał średnio o 7 groszy, a na innych ponownie odnotowano podwyżki do 5 groszy – tłumaczą Urszula Cieślak i Rafał Zywert, eksperci Biura Maklerskiego „Reflex” w Łodzi (www.reflex.com.pl) .

W Kujawsko-Pomorskiem ceny benzyn są zróżnicowane - za litr PB 95 płaci się jedną z najwyższych stawek w Polsce, bo średnio 5,36 zł (5,43 zł w Zachodniopomorskiem i tylko 5,15 w Lubuskiem). Za PB 98 musimy wyciągnąć z portfela 5,40 zł za każdy litr, co oznacza najniższą cenę w kraju (najwyższą 5,87 zł notuje się na Mazowszu). Za ON płaci się 5,33 zł (5,55 zł w Zachodniopomorskiem i 5,14 w Lubuskiem) i za LPG – 2,28 zł (2,39 w Lubuskiem i 2,19 w Wielkopolsce i na Podlasiu).

- Paliwa w naszym regionie są jednymi z najwyższych w kraju. Droższe są tylko w Lubuskiem i zachodniopomorskiej. Im bliżej niemieckiej granicy tym drożej – mówi bydgoski przedsiębiorca Adam Wełna . - Przed wyjazdem dokładnie sprawdzam, gdzie można zatankować najtaniej, ale też aby nie naciąć się na jakieś podejrzane paliwo. Piszecie przecież w „Pomorskiej”, że wciąż można się natknąć na niespełniające norm. Zresztą z praktyki wiem na jakiej stacji można to zrobić najlepiej i najbezpieczniej. Zatankowanie do pełna baku mojego mercedesa sprintera olejem napędowym na takiej stacji oznacza zwykle sporą różnicę w płaconym rachunku. Mogę za to potem zafundować sobie na trasie dobry obiad.

Ropa tańsza, dolar mocniejszy

Na sytuację w kraju wpływa to, co dzieje się na światowych rynkach ropy naftowej. „Reflex” tłumaczy, że po wzroście w połowie ubiegłego tygodnia, ceny ropy Brent wróciły do poziomu poniżej 72,50 dolarów za baryłkę (to ok. 159 litrów). Spadkom cen ropy naftowej towarzyszy jednak duże umocnienie dolara po komunikatach Systemy Rezerwy Federalnej (FED), który zasygnalizował rynkom możliwość zmiany w długookresowej polityce monetarnej.

Z kolei Amerykańska Administracja Informacji Energetycznej (EIA) podała, że nastąpił spadek zapasów ropy naftowej o 7,4 mln baryłek – do 466,7 mln. Ich zasoby są teraz o 5 proc. mniejsze od 5-letniej średniej dla tej pory roku.

„Reflex” podaje też, iż optymizmu na rynku nie dodaje pogarszająca się sytuacja pandemiczna w Wielkiej Brytanii. Póki co oczekiwania wobec globalnego ożywienia popytu pozostają nienaruszone.