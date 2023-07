Ceny masła, drobiu i oleju rzepakowego w dół! Oto, co najbardziej potaniało i podrożało w Kujawsko-Pomorskiem

- Dziś w promocji można kupić 3 masła za 10 złotych - cieszy się pani Stanisława, wdowa z Bydgoszczy. - Rok temu takich okazji nie było, za kostkę masła płaciłam ponad 8 złotych. Uda się także kupić w atrakcyjnej cenie olej! Ceny przestały szaleć, choć, oczywiście, nie dotyczy to wszystkich produktów. Nie wiem, co się dzieje z cebulą, jest bardzo droga!

Masło kosztuje mniej o ponad złotówkę

I tak za 1 kg kurcząt patroszonych płacimy na Kujawach i Pomorzu 11,95 zł - mamy dane z maja 2023 r., a w tym samym miesiącu zeszłego roku to było 13,59, czyli więcej o 1,6 zł.

Ze swojej dużej ceny zeszło też masło (200 g, 82%), bo spadła z 8,20 do 7,12 zł.

Lepsze informacje dla konsumentów płyną z kilku ostatnich miesięcy - od listopada 2022 do maja 2023 np. olej rzepakowy podrożał w naszym regionie zaledwie o 1 grosz, widać więc tendencję spadkową. Te dane mogą zaskakiwać, bo jeszcze kilka miesięcy temu olej notował (rok do roku) nawet 100 proc. wzrost cen i przez dłuższy czas był liderem najbardziej drożejących artykułów codziennego użytku.

Dodajmy, że niewiele podrożały od listopada też: mleko - 4 grosze, mąka - 9 groszy czy chleb - 14 groszy.

Za to masło staniało w tym czasie w naszym regionie z 9,21 do 7,12 zł, a kurczęta patroszone z 12,07 do 11,95 zł.