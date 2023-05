Ceny płodów rolnych. Lekki wzrost na świecie, w regionie odwrotnie

Cena kukurydzy w USA spadła, w portach Morza Czarnego wzrosła

15 na MATIF cena kukurydzy wyniosła 229,25 euro za tonę (1 033 zł) i była o 1,2 proc. wyższa niż w notowaniu z 12 maja (1 024 zł) i taka sama, jak 8 maja (1 047 zł). Przeciętna cena kukurydzy w USA w ciągu tygodnia spadła o 1 proc., do 250 euro za tonę. W tym czasie w portach Morza Czarnego cena kukurydzy wzrosła o 2 proc., do 208 euro za tonę.

- W USA w notowaniu z 10 maja 2023 r. średnia eksportowa cena pszenicy wyniosła 342 euro za tonę, o 8 procent więcej niż tydzień wcześniej. W tym czasie we Francji cena pszenicy konsumpcyjnej obniżyła się o 1 proc., do 239 euro za tonę, a w portach Morza Czarnego wzrosła o 1 proc., do 219 euro za tonę. Za jęczmień paszowy we Francji przeciętnie uzyskiwano 224 euro za tonę, a w portach Morza Czarnego – 205 euro za tonę, w obu przypadkach o 1 proc. więcej niż przed tygodniem – podaje KOWR.