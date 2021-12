Ceny pszenicy w Kujawsko-Pomorskiem. Które firmy skupujące oferują najlepsze stawki? [grudzień 2021]

Zerknijmy do raportu Biura Analiz i Strategii Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa. "Na rynku krajowym w czwartym tygodniu listopada2021 niepewność co do wielkości nadwyżki eksportowej pszenicy konsumpcyjnej na świecie, a także zapowiedzi dalszych ograniczeń w eksporcie pszenicy przez Federację Rosyjską wywołały presję na wzrost cen", czytamy.