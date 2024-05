Ceny węgla w województwie kujawsko-pomorskim w maju 2024. Jest taniej. Zdziwieni? [23.05.24]

Mieszkaniec Bydgoszczy ma dom jednorodzinny, ogrzewany ekogroszkiem. Zanim kupi opał, sprawdza ceny w kilku składach węgla. W maju 2024 roku postanowił zaopatrzyć się w węgiel na nowy sezon zimowy 2024/2025. Zadzwonił do pierwszego składu pod miastem. Usłyszał, że tona kosztuje 1600 złotych. Podziękował i obiecał oddzwonić w ciągu godziny, jeżeli się zdecyduje na zakup.

Zatelefonował do kolejnego składu. Ekogroszek był po 1550 zł, ale trzeba było doliczyć 100 zł za dowóz. Jeszcze tego samego dnia bydgoszczanin odebrał telefon od pracownicy pierwszej firmy, z którą się skontaktował. Zaoferowała mu opał za 1550 plus darmowy transport. Okazało się, że pierwsza firma postanowiła pozbyć się zapasów węgla, składowanego na placu, więc oferuje ceny niższe od konkurencji. Klient dał się przekonać do propozycji pierwszej firmy.