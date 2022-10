Ceny zniczy w 2022 roku. Bydgoszczanka kupiła znicze za 5,99, a zapłaciła... 7,99 zł

- W przypadku zniczy jest drożej od złotówki do kilku złotych na sztuce. Oczywiście, to samo dotyczy kwiatów, ale tu może być więcej nawet o 10 zł - opowiada nam kobieta, która prowadzi drobny handel przy cmentarzu niedaleko dworca PKP w Bydgoszczy.

2 zł różnicy między półką a kasą, a kupiła 3 znicze

- Zobaczyłam w mojej osiedlowej Biedronce duże znicze elektryczne. Cena wydawała się atrakcyjna, bo 5,99 zł za sztukę, a podobne u mnie przy cmentarzu sprzedają za 8 zł, więc kupiłam trzy, wszak zbliża się 1 listopada - wspomina pani Iwona. - Dopiero w domu na paragonie sprawdziłam, że wcale nie kosztują one 5,99 zł, a 7,99 zł, czyli tylko o 1 grosz mniej niż przy cmentarzu. Wiele osób kupowało przy mnie te znicze, myśląc, że kosztują o 2 zł mniej, ale taka informacja się przy nich znajdowała. Może dotyczyła innego towaru, ale była właśnie przy tych konkretnych zniczach, na półce klienci nie widzieli kwoty 7,99 zł, a dopiero na paragonie. Na pewno to zwykła pomyłka sklepu, jednak różnica jest, jak dla mnie emerytki, dość znacząca. 6 zł w plecy!

Co na to sieć?

W odpowiedzi tak odpowiada "Pomorskiej" jej biuro prasowe: "Aby uniknąć potencjalnych wątpliwości dotyczących cen poszczególnych produktów, w każdej placówce instalujemy ogólnodostępne i dobrze oznaczone skanery cen. Zaś w uruchomionej przed 4 miesiącami aplikacji mobilnej Biedronki wprowadziliśmy możliwość weryfikacji cen każdego produktu w ciągu zaledwie kilku sekund z wykorzystaniem telefonów klientów. Podanie numeru karty Moja Biedronka, jeśli została użyta podczas zakupu, znacznie przyspiesza proces weryfikowania reklamacji. Wszyscy klienci, którzy mają wątpliwości dotyczące cen poszczególnych produktów na paragonie, mogą skontaktować się z naszym biurem obsługi klienta i złożyć reklamację, do czego zachęcamy (e-mail: [email protected] oraz tel. 800 080 010 lub 22 205 33 00). Jeżeli ktoś zgłosi przypadek różnicy między ceną na etykiecie cenowej, a kwotą zapłaconą przy kasie, należy mu się zwrot różnicy".