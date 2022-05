Klient wychodzi ze sklepu z pełną siatką masła i paragonów. Taka promocja w bydgoskim Lidlu!

Lidl i Biedronka, dwie największe konkurencje w handlu detalicznym, prześcigają się w promocjach, m.in. masła.

- Jednak czasami są one śmiechu warte! - zwracają uwagę klienci, jak m.in. pani Barbara, która kilka dni temu była świadkiem kontrowersyjnej sytuacji w Lidlu przy ulicy Inowrocławskiej w Bydgoszczy. - Było w promocji masło, ponad pięć złotych za sztukę przy zakupie dwóch na jeden paragon. To podobno ograniczenie, żeby jeden klient nie wykupił całego asortymentu i co dzieje się w Lidlu?