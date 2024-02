Chełmnianka Katarzyna Lubańska wybrana wiceprzewodniczącą Sejmiku

- Zwolniło się miejsce wiceprzewodniczącego, gdy pan Krupa został wiceprezydentem, a wiceprezydent na wojewodę - wyjaśnia Katarzyna Lubańska. - Wszystko działo się bardzo dynamicznie. Pani przewodnicząca zapytał mnie, czy jestem gotowa pełnić tę funkcję. Było mi bardzo miło, że właśnie o mnie pomyślała. Byłam zainteresowana, ale poddałam się ocenie radnych - to oni decydowali w sprawie mojej kandydatury - i oni mnie wybrali. Uważam, że to jest bardzo ważne, aby coraz więcej kobiet pojawiało się w życiu publicznym, by zajmowały głos w przestrzeni publicznej. Kobiety potrafią podejść do wielu spraw zadaniowo, zależy im na osiągnięciu konsensusu, a nie podgrzewaniu rywalizacji. Im więcej kobiet w przestrzeni publicznej tym lepiej!