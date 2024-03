Co dalej z protestami rolników w Kujawsko-Pomorskiem? Mamy nowe informacje

Wiemy nieco więcej o dalszych protestach rolników. - Jutro odbędzie się posiedzenie wojewódzkiego Zespołu Doradczego ds. Rolnictwa i Rozwoju Ws i - powiedział w niedzielę Marcin Skalski, współorganizator protestów w powiecie bydgoskim, który jest członkiem tegoż zespołu. - Wiele zależeć też będzie od jutrzejszej decyzji Komisji Europejskiej dotyczącej Europejskiego Zielonego Ładu, która - mam taką nadzieję - nie doprowadzi do wznowienia protestów.

W piątek odbyło się spotkanie protestujących rolników z wicewojewodą. - Chcemy, żeby do Bydgoszczy przyjechał wicepremier Władysław Kosiniak-Kamysz i podpisał z nami porozumienie dotyczące m.in. importu żywności z Ukrainy, Europejskiego Zielonego Ładu i produkcji zwierzęcej. Nie będziemy dalej utrudniać życia mieszkańcom, to jest ukłon w ich stronę - mówił w trakcie spotkania Mateusz Sass, współorganizator protestów w Tryszczynie.