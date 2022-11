Co ten Moore! Amerykanin uratował Anwil Włocławek w Dąbrowie Górniczej

MKS Dąbrowa Górnicza - Anwil Włocławek 79:82 (13:14, 28:25, 15:14, 23:29)

MKS: Mokros 21 (5), Chealey 17 (1), Krampelj 14 (3), Piechowicz 5 (1) oraz Drame 4, Radwański 4, Rajewicz 0.

Anwil: Moore 31 (6), 7 as., Petrasek 19 (4), Łączyński 10 (1), Sobin 6, Bostic 0 oraz Greene 7 (1), Słupiński 5, Nowakowski 4, Woroniecki 0.

Włocławianie z pewnością nie spodziewali się łatwej przeprawy z nieobliczalnym MKS, w którym w dodatku debiutował nowy środkowy Ousmane Drame. I rzeczywiście, od pierwszym minut walka była zacięta, obie drużyny miały problemy ze skutecznością.

To MKS pierwszy zbudował większą przewagę na początku 2. kwarty i to mimo braku na parkiecie najskuteczniejszego strzelca Alonzo Verge'a. Anwil miał jednak świetnego Luke'a Patraska, który do przerwy miał już na koncie 14 punktów i nie pozwolił MKS na dalszą punktową ucieczkę. Brakowało znowu Josha Bostica, który do przerwy oddał 2 niecelne rzuty i zaliczył tyleż strat.