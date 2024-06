Co z marketem, który miał powstać na "starej" części osiedla Rządz w Grudziądzu? Mieszkańcy się niecierpliwią, radni dopytują

Jak widać, zawiedzenie mieszkańców Rządza jest uzasadnione gdyż termin jest już mocno "przestrzelony", a niestety wszystko wskazuje na to, że przyjdzie jeszcze długo poczekać na pierwsze zakupy w tym markecie...

W ubiegłym tygodniu bowiem nie został rozstrzygnięty przetarg na budowę Aldi. Powodem było to, że żadna firma nie była zainteresowana wykonaniem tego przedsięwzięcia. Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Nieruchomościami , które zajmuje się tą sprawą, zabudżetowało to przedsięwzięcie na 8 mln zł.

Wiceprezes MPGN-: "Aldi jest zdeterminowane. Market na Rządzu powstanie"

Mariusz Plutowski, wiceprezes MPGN-u uspokajał, że inwestycja nie jest zagrożona. - Przedstawiciele firmy Aldi są tak zdeterminowani, że to przedsięwzięcie dojdzie do skutku jeśli chodzi o Rządz - zapewniał wiceprezes Plutowski. I przyznaje: - Termin niestety nie został dotrzymany tak jak było to planowane pierwotnie, ale niestety projekt całego przedsięwzięcia ma pod sobą Aldi. Nasza spółka nie ma nic z tym wspólnego. Dokumenty związane z budową były nam dostarczane przez firmę Aldi. MPGN pełni rolę firmy, która przeprowadzi postępowanie przetargowe i wybuduje stan surowy, a reszta: wykończeniówka i wyposażenie leży po stronie Aldi.