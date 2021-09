Coraz więcej infekcji wśród dzieci i młodzieży w Kujawsko-Pomorskiem. Jesień daje o sobie znać

Pracują w reżimie sanitarnym

Najwięcej chorują nowo przyjęte dzieci

Jak dodaje Agnieszka Szulc, frekwencja w bydgoskich żłobkach nie jest zła. – Jest porównywalna do tej sprzed pandemii. Oczywiście, jak zwykle w rozpoczynającym się sezonie jesienno-zimowym dzieci chorują, zwłaszcza te, które dopiero zostały przyjęte do żłobka. Jeśli jest to możliwe, prosimy, aby po chorobie rodzice przestawili zaświadczenie od lekarza, że dziecko jest zdrowe, natomiast nigdy tych zaświadczeń nie żądamy. Wystarczy, jeśli rodzice złożą oświadczenie. Zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań zdrowotnych jest wymagane tylko wtedy, gdy dziecko przyjmujemy do żłobka.