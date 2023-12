CUK Anioły Toruń - Krishome Września. Niespodziewane dwie godziny emocji [zdjęcia]

CUK Anioły Toruń - Krishome Września 3:1

Sety: 25:14, 25:17, 23:25, 25:16

CUK Anioły: Sternik, Grzona, Mesa, Pawlak, Stolc, Zimoń, Detmer (libero) oraz Walawander.

Krishome: Szarek, Andruszkiewicz, Laskowski, Ziółkowski, Subocz, Szymański, Ligocki (libero) oraz Rząca, Stach, Ziółkowski.

Torunianie byli zdecydowanymi faworytami spotkania. Przypomnijmy, że wcześniej wygrali wszystkie jedenaście meczów (mają jeszcze do rozegrania zaległe spotkanie z Eneę Energetykiem Poznań), w których stracili zaledwie siedem setów.

W inauguracyjnym secie podopieczni Krzysztofa Stelmacha od początku przejęli inicjatywę. Szybko uzyskali przewagę, zdobywali po kilka punktów z rzędu i szybko rozstrzygnęli partię na swoją korzyść.

Druga odsłona rozpoczęła się podobnie. Anioły wygrywały 5:1 i zanosiło się na powtórkę. Jednak wtedy spadła jakość gry toruńskiego zespołu. Stracili cztery punkty z rzędu i po chwili był remis 6:6. Zaczęła się zacięta walka o każdy punkt. Miejscowi przegrywali 9:10, ale zrewanżowali się rywalom i to oni wygrali kolejne cztery akcje. To miało decydujące znaczenie, bo toruńscy siatkarze ponownie złapali właściwy rytm i już nie dopuścili rywali do głosu, znowu pewnie wygrywając.