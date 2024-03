Ćwiczenia na ramiona - w domu lub na siłowni. Pomysły na ćwiczenia z hantlami i bez

Ćwiczenia na ramiona warto robić o każdej porze roku. Okazji do eksponowania ramion jest naprawdę sporo, dlatego warto pamiętać, by robić ćwiczenia na ramiona przynajmniej raz w tygodniu.

Ćwiczenia na ramiona w domu

Ćwiczenia na ramiona z hantlami

Ćwiczenia na ramiona dla dziewczyn

Ćwiczenia wyszczuplające ramiona

Ćwiczenia na ramiona i plecy

Ćwiczenia na ramiona i barki

Innym popularnym ćwiczeniem na ramiona i barki jest unoszenie gryfu na prostych ramionach . Stań w lekkim rozkroku. Chwyć gryf sztangi nachwytem na szerokości barków i trzymaj w wyprostowanych ramionach wzdłuż ciała. Z tej pozycji unieś powoli sztangę szerokim łukiem, do linii barków. Nie zginaj ramion. Zrób pauzę i następnie wróć do pozycji wyjściowej.

Bardzo skutecznym ćwiczeniem na ramiona i barki jest unoszenie ramienia w bok stojąc . Stań w lekkim rozkroku. Chwyć sztangielkę i przy lekko zgiętym ramieniu trzymaj wzdłuż tułowia. Drugą rękę oprzyj na biodrze. Z tej pozycji unieś ramię szerokim bocznym łukiem do linii barków. Wstrzymaj na chwilę ruch, a następnie wróć do pozycji wyjściowej.

Łatwe a jednocześnie skuteczne ćwiczenie na ramiona i barki to wyciskanie sztangielek nad głowę, siedząc . Usiądź w lekkim rozkroku. Sztangielki trzymane nachwytem podnieś na wysokość brody. Zegnij maksymalnie ramiona. Z tej pozycji wypchnij sztangielki do góry i następnie powoli wróć do pozycji wyjściowej.

Ćwiczenia na ramiona bez hantli

Ćwiczenia na ramiona z ciężarkami

Przykładowe ćwiczenia na ramiona z ciężarkami opisane zostały już wyżej, jednak co zrobić, jeśli nie mamy w domu ciężarków? Jakie inne rodzaje obciążeń można wykorzystać do treningu?

Mel B ćwiczenia na ramiona

- Czas na ramiona - tym okrzykiem Mel B. zaczyna swój trening wzmacniający ręce i barki. Ćwiczenia z Mel B na ramiona to doskonały zestaw ćwiczeń w domu dla pań, które szukają konkretnego i sprawdzonego treningu na tę część ciała. Porady byłej piosenkarki Spice Girls należą do najpopularniejszych planów treningowych mających za zadanie wzmocnienie ramion i rąk.

Ćwiczenia na ramiona Mel B to trening, który trwa 10 minut. Do ćwiczeń można używać małych ciężarków lub butelek z wodą. Wagę ciężarków zawsze należy dopasować do do swoich możliwości. Na początek najlepiej wybrać ciężar nie większy niż 0,5 kg na każdą rękę.

Mel B ćwiczenia na ramiona to bardzo krótki i energiczny trening ramion polecany dla Pań, które chciałyby ujędrnić te okolice i poprawić kształt ramion. Wystarczy go powtarzać 2 razy w tygodniu, by zyskać naprawdę świetny efekt.

