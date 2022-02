Cybercapstrzyk – loguj się mamo na przysięgę - komentuje Adam Willma

On ci, w pięknych okolicznościach, na scenie, w świetle jupiterów, ogłosił powstanie Wojsk Obrony Cyberprzestrzeni. Pan Błaszczak nieźle kombinuje - skoro Rosja ma całe farmy trolli, Izrael – kibuce do hodowli spywarów, a w Chinach w obronę przed wirusami zaangażowane są nawet nietoperze, nie ma na co czekać. I tak przespaliśmy całe dekady.

Powiedzieć o trudnym starcie, to nic nie powiedzieć. Kilka tygodni temu straciłem mnóstwo czasu na dopytywanie urzędników o ewentualny blackout, czyli wielką awarię sieci elektrycznej, która wisi nad nami od lat. Pojawił się przy okazji wątek internetu, a w zasadzie jego braku. Bo co to niby oznacza, że na wiele dni zabraknie nam internetu? Co z systemem ochrony zdrowia? Co z podatkami? Co z lekami? Co ze szkołami? Co z bankomatami? Ze względu na dobrostan bezpieczeństwa narodowego nie będę się publicznie dzielił tym, co ustaliłem. Powiem tylko, że z tym państwem z kartonu to było trochę na wyrost. Jedyną instytucją, która z grubsza poważnie traktowała zagrożenia, były bydgoskie Wodociągi, więc jakby co, to wskakujcie do wanny.