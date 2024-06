CykloCekcyn - wielka impreza w biegach i jeździe na orientację na 50-lecie GLKS Cis Cekcyn

Cis Cekcyn świętuje 50-lecie istnienia. W lutym miała miejsce jubileuszowa gala, ale imprezy odbywają się przez cały rok. W weekend odbędzie się CykloCekcyn czyli biegi i jazda rowerem na orientację.

- Zapraszamy na rekreacyjny weekend w Bory Tucholskie - zachęca Tomasz Słomiński z zarządu GLKS Cis Cekcyn. - CykloCekcyn jest to niezwykłe wydarzenie, które wymaga od uczestników dobrej umiejętności szybkiego analizowania terenu, podejmowania trafnych decyzji nawigacyjnych oraz dużej elastyczności. Rajd przeprowadzimy tradycyjnie dla amatorów biegania na orientację, ale także przygotowaliśmy trasy dla fanów jazdy na rowerze. Można się zapisywać nawet w dniu zawodów więc wszystkich serdecznie zapraszamy - dodaje.

Bieg na orientację to sportowa dyscyplina, w której zawodnicy muszą poruszać się jak najszybciej między punktami kontrolnymi, używając mapy i kompasu do nawigacji. Zazwyczaj odbywa się to w terenie leśnym lub górskim, gdzie uczestnicy muszą radzić sobie z różnymi trudnościami terenowymi, takimi jak wzniesienia, bagna, strumienie itp.

Jazda rowerem na orientację to sport, w którym uczestnicy poruszają się na rowerach, aby odnaleźć punkty kontrolne rozmieszczone na terenie. Podobnie jak w tradycyjnym biegu na orientację, uczestnicy otrzymują mapę z zaznaczonymi punktami kontrolnymi i muszą przemieszczać się między nimi w określonej kolejności.

Podstawą sportów na orientację jest umiejętność czytania szczegółowych map terenowych. Te mapy są precyzyjne i zawierają wiele charakterystycznych elementów, co ułatwia orientację w terenie i określenie aktualnej lokalizacji. Wykorzystanie kompasu jest kluczowe do ustalenia kierunków, którymi należy się poruszać. Dzięki niemu można zorientować mapę względem kierunków świata, co umożliwia precyzyjne dopasowanie jej do otaczającego terenu.

Punkty kontrolne to miejsca oznaczone na mapie lub w terenie, które uczestnicy zawodów muszą odwiedzić. Mogą przybierać różne formy, ale często są to siatki drewnianych słupków z dziurkaczem i kodem QR. Zawodnicy muszą dotrzeć do tych punktów i potwierdzić ich odwiedzenie poprzez włożenie specjalnej karty kontrolnej do dziurkacza lub skanowanie kodu QR. Punkty kontrolne są kluczowym elementem w zawodach na orientację, decydującym o poprawności przebiegu trasy i wynikach zawodników.

Organizatorzy przygotowali sześć tras, po trzy piesze (15 km, 25 km i 50 km) i trzy rowerowe (40 km, 50 km i 100 km).

Start i meta wszystkich tras przy plaży przy Jeziorze Cekcyńskim Wielkim 500 metrów od hali widowisko-sportowej. Początek zawodów o godz. 7. Zakończenie przewidziane jest po godz. 19.

Na chwilę obecną na wszystkie zawody zapisało się ponad 300 uczestniczek i uczestników, ale tak jak podkreślają organizatorzy można się także zapisać bezpośrednio przez zawodami.

Wideo Sensacyjny ruch Łukasza Piszczka