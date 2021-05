Człowiek to największy szkodnik lasów. Najczęściej je zaśmieca, czasem podpala

- Wyobraźmy sobie sytuację, gdy nasz pies spotyka lochę dzika z młodymi. Zdenerwowana mama na pewno ruszy do ataku – w takiej sytuacji pies jest bez szans na wygranie starcia. Jeśli będzie ratował się ucieczką do właściciela, ściągnie zagrożenie na człowieka – uzmysławia Honorata Galczewska. Radzi też wziąć pod uwagę fakt, że pies w środowisku leśnym odbiera mnóstwo bodźców, których nie ma w ogrodzie i na ulicy. Każdy mieszkaniec lasu pozostawia ślad zapachowy niezwykle interesujący dla czworonoga, co może nakłonić go do oddalenia się od właściciela na dłuższy czas. Stwarza to niebezpieczeństwo zagubienia się w lesie, a dla zwierzyny pogryzienia przez psa – takich przypadków notuje się wiele.